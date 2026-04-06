4月20日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、Ado、アイナ・ジ・エンド、timeleszほか出演アーティストと歌唱曲が発表された。【写真】Ado自伝的小説『ビバリウムAdoと私』書影Adoはテレビ初披露で自身初の“実写MV”が話題の「ビバリウム」、最新曲「アイ・アイ・ア」、さらに人気曲「踊」の3曲をすべてフルサイズで歌唱する。アイナ・ジ・エンドは国民的アニメの主題歌「ルミナス - Luminous」、