Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）がMCを務めるTBS系の冠番組『テレビ×ミセス』初回が、きょう6日に放送。放送直後からXでトレンド1位となる注目を集めるなか、大森が自身のインスタグラムを更新し、番組のオフショットを公開した。【写真】全力で“テレビ”を楽しむミセス3人、オフショット本番組はミセスの3人が、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。豪