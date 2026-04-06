タレント・上沼恵美子（70）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、あの女優の人柄を大絶賛する場面があった。「女優」の話題になると、上沼は「性格が悪い女優っているんですよ。私、何人か知ってるんですけど」と切り出す。「その人は超一流にはなっていない、中途半端やねん。今はなくなってきたけど、2時間ドラマの4番手ぐらいの女優は一番根性が悪いね」とぶっちゃけた。その一方で「トップで看板張ってる人は心