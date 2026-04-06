5人組アイドルユニット・超ときめき♡宣伝部が4日、北海道日本ハムファイターズの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOでスペシャルライブを開催しました。■超ときめき♡宣伝部と北海道日本ハムファイターズのつながり北海道日本ハムファイターズと縁がある超ときめき♡宣伝部。2025年7月に開催された《ファイターズかわいいシリーズ》というイベントで、日本ハムのオフィシャルチアチーム・ファイターズガールがエ