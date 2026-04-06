あなたは、配偶者とのLINEのやりとりを読み返して、ゾッとした経験はありませんか。「了解」「OK」「〇〇買ってきて」「〇時に帰る」──。結婚生活十年以上のアラフィフ夫婦にとってのLINEは、もはや「業務連絡ツール」。若者カップルのように「気持ちを伝え合うツール」ではありません。しかし、文字だけの無機質なやりとりであっても、その「行間」からは愛情の度合いが感じとれるもの。相手に対する無関心さは、LINEだとより一