小学校時代、年度変わりに新たな気持ちで学校に行き、まず気になっていたのが「クラス替え」と「担任の先生」だったのではないでしょうか。一刻も早く知りたいのに、先生たちは発表の瞬間まで絶対に教えてくれない。そんな“秘密主義”に不満を感じたことがある人も少なくないかもしれません。しかし、そこには教育のプロならではの深い理由がありました。今回は、現役小学校教師の松下隼司さんに「始業式の後に先生がしていること