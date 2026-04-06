能登半島地震からの復興を支援するための「寄付金付き定期預金」を販売している北陸労働金庫が6日、義援金を石川県に贈りました。北陸労働金庫は金利が上昇傾向にあることから、金利部分を義援金に拠出する3種類の金融商品「復興応援定期預金」を新たに用意しました。6日は西田満明理事長が県庁を訪れ、山野知事に義援金380万円の目録を手渡しました。「復興に向けて皆さんが元気になってもらいたいのが一番」北陸労働金庫・西田満