“みちょぱ”ことタレントの池田美優（27）が6日、自身のXを更新。幼少期の貴重なプリクラを披露した。「2、3歳頃のプリクラが出てきた」と投稿した、みちょぱ。母・京子さんとのプリクラ2ショットを公開。「みゆう」「ママ」と書き込み、星のスタンプなどが押されたプリクラを披露した。「かわいい自分」と自画自賛しつつ、「ママ真顔すぎないか？」と突っ込んでいた。フォロワーからは「ほっぺが可愛い」「若い！」「マ