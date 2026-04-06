北海道大学の入学式が６日、プロ野球・北海道日本ハムファイターズの本拠地である球場「エスコンフィールド北海道」（北海道北広島市）で行われた。今年は北大の前身「札幌農学校」が設立されて１５０周年となる記念の年。北広島市は、札幌農学校の初代教頭・クラーク博士が「ボーイズ・ビー・アンビシャス（少年よ、大志を抱け）」と語ったとされるゆかりの地でもあることから、エスコンが初めて入学式の会場に選ばれた。北