2025年12月に77歳で亡くなった脚本家の内館牧子さんをしのぶ『内館牧子の想い出を語る会』が5日に行われ、元プロレスラーの武藤敬司さん（63）が、報道陣の前で内館さんへの思いを語りました。■『内館牧子の想い出を語る会』5日都内で行われた『内館牧子の想い出を語る会』。祭壇には約2500本の花が添えられ、内館さんの写真が3枚展示されました。式典には伊東四朗さんや、石田ひかりさんなど約170人が参列し、元プロレスラーの武