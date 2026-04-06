フジテレビのバラエティ番組『ネタパレ』が、4月改編で月1回木曜深夜に放送されることになった。(左から)陣内智則、南原清隆芸人たちが“劇場”でネタを披露していく同番組。前身は、2016年4月に土曜19時台でスタートした『超ハマる!爆笑キャラパレード』で、17年4月から金曜23時台に移行して『ネタパレ』となり、この枠で7年半にわたり放送。24年10月から土曜18時30分に移行した。金曜時代には、常連であるレインボーの実方孝生(