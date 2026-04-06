今回、Ray WEB編集部は女友だちの困ったことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・ユカはマリナと仲がいいです。ある日、サークルの飲み会に参加するマリナと主人公。そこでマリナは、男性にボディタッチをしていました。マリナはいつもボディタッチが激しいのかと、サークルメンバーに聞かれ……？原案：Ray WEB編集部作画：縞しま子ライター Ray WEB編集部あわせて読み