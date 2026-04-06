韓国語のかわいい言葉を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語をもっと楽しもう。「곰돌이（コムドリ）」の意味は？「곰돌이（コムドリ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、親しみを込めた愛称に使われる言葉です。「곰돌이（コムドリ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は