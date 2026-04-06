4月6日 公開 グッドスマイルレーシングは、「レーシングミク KYOJO 2026Ver.」のイラストをお披露目した。 本イラストは、TKRIとグッドスマイルレーシングが協力し、女性限定のカーレース「KYOJO CUP（競争女子）」に出場する際に用いられるイラスト。出場するレーシングカーに描かれるほか、グッズやフィギュアなどが展開される。 今回2026年のイラストが