アイドルグループ「ハロー！プロジェクト」のガールズバンド「ＬｏＶｅｎｄｏЯ（ラベンダー）」の元ボーカルでタレント、釣り人、ＹｏｕＴｕｂｅｒの「おかまり」こと岡田万里奈が６日、自身のインスタグラムを更新。２０２４年に結婚した俳優・外山将平との離婚を発表した。岡田は子供を抱き上げた写真をアップすると「いつも応援してくださっている皆さまへ私事ではありますが、このたび離婚いたしましたことをご報告させ