2025年12月17日に77歳で亡くなった脚本家・内館牧子さんをしのぶ『内館牧子の想い出を語る会』が5日に行われ、漫画家の黒鉄ヒロシさんが報道陣に向け、内館さんとの思い出を語りました。■「才能がものすごい人だった」『内館牧子の想い出を語る会』に参列した黒鉄さんは囲み取材に応じ、内館さんとの関係について聞かれると「長かったですね、私事ですけど大学の後輩なんですよ」と親近感のある人だったと明かしました。さらに内