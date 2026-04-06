長崎大病院などは6日、肝硬変患者の肝組織を採取、培養した「CLiP（クリップ）細胞」を肝臓に戻す新たな治療法の臨床研究を始めたと発表した。患者自身の細胞を用いるため拒絶反応は起きにくく、クリップ細胞が肝臓で増殖、活性化することにより機能の回復が見込まれる。クリップ細胞を人体に移植する臨床研究は世界初。5〜10年後の実用化を目指して今後、安全性を確認していく。研究は2017年にクリップ細胞を開発した東京医科