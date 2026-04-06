携帯電話大手のソフトバンクは6日、福岡市・天神の大型複合ビル「ワン・フクオカ・ビルディング（ワンビル）」16階の全フロアに入居し、グループも含め約700人規模のオフィスを構えると明らかにした。市内に点在する既存の事業所を統合し移転するもので、地域の事業所としては大阪に次ぐ大規模な拠点となる。