サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグのアルビレックス新潟は4月4日、金沢と対戦しました。アルビは守護神・バウマンの活躍もあり、実に293日ぶりにホームで勝利。長い長いトンネルを抜け出しました。 ■サポーターから熱いエール 4日、試合開始2時間前。バスで会場入りする選手に多くのサポ－ターがエールを送りました。【サポーター】「ホームでか