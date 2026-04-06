4月5日、新潟県の弥彦山山頂につながる弥彦山スカイラインを走っていた車が釘を踏み、タイヤがパンクする被害が相次ぎました。これを受け、弥彦山スカイラインは一時通行止めに。警察が道路上に釘が落ちていた原因を調べています。 こちらは4月5日、弥彦山スカイラインを走ったという車のタイヤ。前輪は空気が抜けてしまったのでしょうか…後輪と比べ、地面と接する部分がやや潰れているように見えます。【被害に遭った人】「間瀬