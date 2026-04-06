新日本プロレスリング社長の棚橋弘至氏（49）が、元K―1世界王者・魔裟斗氏（47）のYouTube「魔裟斗チャンネル」に出演。新日本プロレスの入門テストに落とされたまさかの理由を明かした。魔裟斗氏は「入門テストに2回落ちてるって信じられない。スターになる選手は普通落ちない」と驚いた。100年に一人の逸材と言われた棚橋氏だが、最初の入門テストに落ちた理由が驚きだった。「試験官が長州力さんだったんですけど、僕