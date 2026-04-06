ボートレース桐生で「開設70周年記念G1赤城雷神杯」が12日から6日間の日程で開催される。昨年末のグランプリで準Vなど地元・群馬支部のエースに成長した関浩哉（31）が初日ドリーム戦堂々の1号艇から出陣。同じく地元の土屋智則（41）、久田敏之（44）、金子拓矢（42）の走りにも期待が集まる。グランプリ覇者の桐生順平（39＝埼玉）、峰竜太（41＝佐賀）、池田浩二（48＝愛知）ら遠征勢も強力。し烈な戦いとなる6日間、売り