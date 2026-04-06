2001年3月31日に開業したユニバーサル・スタジオ・ジャパンが今年で25周年を迎えました。これまでその人気を支えてきたのは、ゲストに快適に過ごしてもらうために活動するクルーの存在です。その中で、“おもてなしのプロ”と呼ばれる『パーク・コンシェルジュ』として6年働く青野瀬莉奈さんを取材しました。『パーク・コンシェルジュ』とは、約1万5000人ほどいるクルーの中で、毎年行われる選抜試験（筆記・面接）で合格したメン