秋田朝日放送 サッカーＪ２・ブラウブリッツ秋田の本拠地となる新スタジアムについて、沼谷市長は「市と県が共同主体となることが県から正式に伝えられれば３者協議に戻る」と改めて主張しました。 また鈴木知事は、県と市が整備を共同で行う方向で協議を進めていると明らかにしました。 【沼谷市長】 「正式に市に共同整備・所有で良いという伝達をいただければ、そこから我々は３者協議に戻る方向で向かってい