秋田朝日放送 秋田ノーザンハピネッツの前のヘッドコーチ前田顕蔵さんが、台湾のバスケットボール女子代表のヘッドコーチに就任することが決まりました。 前田さんは、去年１２月にハピネッツのヘッドコーチを退任したあと「秋田に恩返しをしたい」と、子育てやコーチングについてオンライン勉強会を開催してきました。のべ２千人あまりが参加した勉強会の参加費や、子どもたちへのバ