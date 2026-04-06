ドル円のピボットは１５９．５１円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（22:00現在） ドル円 現値159.40高値159.83安値159.31 160.24ハイブレイク 160.03抵抗2 159.72抵抗1 159.51ピボット 159.20支持1 158.99支持2 158.68ローブレイク ユーロ円 現値184.15高値184.44安値183.57 185.41ハイブレイク 184.92抵抗2 184.54抵抗1 184.05ピボット 183.67支持1