秋田朝日放送 秋田市では6日、平年より１１日早くソメイヨシノの開花が発表されました。 県内は５月下旬並みの暖かさとなったところもあり、春の訪れを楽しむ人の姿が見られました。サクラの開花を後押しするような陽気のなか、気象台の職員が敷地内にある標本木をチェックすると、開花発表の基準となる数、５輪の花が咲いているのが確認されました。平年と比べ１１日早く去年よりも９日早い開花で、２０２１年と２０２３年