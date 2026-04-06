アボカドを早く食べ頃に！ サラダやおつまみに重宝するアボカド。早く使いたいけれど、食べ頃までまだまだ時間がかかりそうな時ありますよね。もちろんそのまま待っても熟成は進みますが、ひと工夫をして保存をすることで早く食べ頃にすることができるんだとか！熟成を待つ時間が短縮できたら嬉しいですよね。 アルミ箔でお手軽にりんごパワーで追熟！ガスの力で熟成を早く！ アボカドをはじめとする果物を早く熟成させるには、