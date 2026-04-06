横浜市を舞台に３日から行われた都市型フェス「ＣＥＮＴＲＡＬＭＵＳＩＣ＆ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」が５日、閉幕した。Ｋアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫など「音楽の街・横浜」を代表する各場所で開催された祭典。今年は初開催だった昨年より１万人増となる３日間で計約９万人を動員した。開幕となる３日はメインステージのＫアリーナ横浜で乃木坂４６、＝ＬＯＶＥ、モーニング娘。