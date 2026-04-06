義母の前で夫を褒めたつもりが…なんか、あれ？ 意図しない受け取られ方をしてしまった？これが自分たち夫婦のスタイルだったのに…凝り固まった価値観を押しつけられていくうちに、だんだん義母の言うことが正しいような気もしてきてしまい…!?>>【まんが】母性神話にこだわる義母(ウーマンエキサイト編集部)