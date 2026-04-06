【ニューヨーク共同】週明け6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比09銭円高ドル安の1ドル＝159円43〜53銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1546〜56ドル、184円17〜27銭。米国とイランの停戦協議観測などを背景に、中東情勢の先行きを見極めたいとの思惑から、様子見ムードが強かった。