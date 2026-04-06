去年12月、急性左心不全のため、77歳で亡くなった、脚本家の内館牧子さんのお別れの会が営まれ、参列者が思い出を語りました。5日に営まれたお別れの会には、俳優の伊東四朗さん（88）をはじめ、富田靖子さん（57）や、歌手の五木ひろしさん（78）、舟木一夫さん（81）、元プロレスラーの武藤敬司さん（63）、小橋建太さん（59）といった各界から約170人が参列しました。祭壇は、黄色や赤色を取り入れたおよそ2500本の花々で彩られ