キャラクターグッズ＆アパレルブランドの二次元コスパにて、アニメ『呪術廻戦』オリジナルグッズの予約受付が開始した。 参考：TVアニメ『呪術廻戦』第3期は稀有なシリーズに物議を醸したアニオリ演出などから考察 集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載された原作のコミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）が、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を