セリエA 25/26の第31節 ウディネーゼとコモの試合が、4月6日19:30にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。 ウディネーゼはヤクブ・ピオトロフスキ（MF）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、アサン・ディアオ（FW）、マクサンス・カケレ（MF）らが先発に名を連ねた