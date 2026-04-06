【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Little Glee Monsterの新曲「Pages」のMVが公開された。 ■現体制で初となるワンカットのMV 新曲「Pages」は、彼女たちの真骨頂である力強い歌声と美しいハーモニーがふんだんに盛り込まれた明るくリトグリらしい楽曲。MVは、現体制で初となるワンカットの映像となった。 また「Pages」は、放送中のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のオープニングテー