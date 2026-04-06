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4月20日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 INI「All 4 U」アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」&TEAM「We on Fire」櫻坂46「The growing up train」timelesz「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」TWS「OVERDRIVE」Little Glee