6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円高の5万3780円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては366.32円高。出来高は4153枚となっている。 TOPIX先物期近は3669ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.20ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53780