京都府南丹市で、男子児童が行方不明となって、6日で2週間です。■市の広報誌に“捜索願い”顔写真や当日の服装も京都府南丹市で、父親が小学校のすぐ近くに送り届けたのを最後に行方が分からなくなっている、11歳の安達結希くん。6日で、行方不明から2週間となりました。南丹市の住民「これは南丹市の広報、回覧板みたいなもの。『何か情報ありましたらご連絡ください』という紙」住民の元には、月に一度届くという広報誌に、結