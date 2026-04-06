6人組グループ・SixTONESが、3年連続で日本テレビ系番組『高校生クイズ2026』のパーソナリティーを務めることが発表されました。メンバーの田中樹さん（30）は、「高校生の思い出作りはもちろん、僕たちもいい夏を過ごせたらなと思っています」と話しました。SixTONESのメンバー6人と、チョコレートプラネット（長田庄平さん（46）、松尾駿さん（43））、そして佐藤栞里さん（35）がパーソナリティーを担当する『高校生クイズ2026