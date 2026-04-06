【明治安田J1百年構想リーグ】名古屋グランパス 3−0 セレッソ大阪（4月4日／豊田スタジアム）【映像】VARで見抜かれたシミュレーション（実際の画面も）PK疑惑に潜んでいたシミュレーションを、VARが見逃さなかった。納得のいくジャッジとして、ファンからは称賛の声も上がった。4月4日に明治安田J1百年構想リーグの第9節が行われ、名古屋グランパスとセレッソ大阪が対戦。試合はホームの名古屋が鋭いカウンターから3ゴールを