ＢＳ１０の野球トークバラエティ「ダグアウト！！！」が６日、放送され、西武、巨人、オリックスで活躍した清原和博氏がゲスト出演した。清原氏の元妻でモデル・亜希はリアルタイムで番組を見ていたようで、午後９時すぎ、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「あっ！ＢＳ１０」と清原氏が映ったテレビ画面をアップ。そこには、ＰＬ学園に入学した当初について語る清原氏の映像が映っており、「春は寮生活の厳しさを知