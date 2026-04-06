稲垣吾郎が、テレビ東京系新番組「夕陽の余韻」（8日スタート、水曜午後10時58分）のナレーションを担当することが決まり、6日に発表された。人々が暮らす街の風景にスポットを当てる紀行ドキュメンタリー番組。毎回ひとつの街を訪れ、そこに息づく日常や風景を丁寧に映し出していく。クライマックスは、やがて訪れる夕暮れのひととき。そっと肩を押されるような安らぎのひとときをお届けするとしている。◆稲垣吾郎コメント見慣れ