アーティストで女優の、あのが6日、都内で行われたDMM TVオリジナル「外道の歌SEASON2」（9日配信スタート）配信記念イベントに登場し、水色のマイクロミニドレスで美脚を披露した。窪塚洋介（46）、亀梨和也（40）がダブル主演で復讐（ふくしゅう）屋のバディを演じるクライム・サスペンス第2弾。あのは左右の瞳の色が異なる謎のキャラクターを演じた。作品の見せ場のひとつであるアクションのトークテーマでは、窪塚から「あのち