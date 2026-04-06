Amazonは4月3日（金）〜6日（月）の期間で「新生活セールFinal」を開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。 白物家電で存在感を高めているシャークニンジャの製品もお買い得です。「EVOPOWER SYSTEM NEO+」を価格63,800円（税込）のところ、37％オフの40,000円（税込）で販売しています。