Image: Dan Perry /Penn State University 稲光と一緒に雷鳴も再現されるのかな？雷って、誰もが知っている気象事象のわりに、実はビックリするくらい科学的に解明されていなかったりするんですよね。おかげで雷を伴うサンダーストームから生まれる竜巻も、詳しいことはよくわからないままです。雷を箱に閉じ込める昨年、雲のてっぺんでどのように雷が発生するかを解明したエンジニアのチー