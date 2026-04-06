【セリア】では、大切なグッズを傷や汚れから守りつつ、可愛らしく持ち運べる小物が充実。今回は、おでかけ時にぬいぐるみやフィギュアを収納できるケースをピックアップしました。お気に入りの推しグッズを入れて、毎日のお出かけを特別な時間へとアップデートしましょう！ ぬいぐるみを入れて連れ出せるクリアポーチ 「推し活ポーチＭ」は、バッグへの取り付けに便利なカニカンが付属した、立体