176センチ股下90センチの元アイドルコスプレーヤー緑川希星と、180センチのウクライナ美女コスプレーヤーのアニャことネトーチカが6日までに自身のXを更新。大迫力のコラボコスプレを見せつけた。 【写真】まじ!?176cm 股下90cmの無加工すごっ！ 緑川の動画を、ネトーチカもリポスト。コスプレイベントに出席した2人はシルバーヘアで光沢ある黒の衣装と、テイストを合わせ、白い