5月29日公開の映画『お終活3 幸春！人生メモリーズ』完成披露舞台あいさつが、4日に開催され、高畑淳子、剛力彩芽、水野勝、藤原紀香、三田佳子、香月秀之監督、LiLiCo、主題歌を書き下ろしたさだまさしが登壇した。【写真】さだまさしもスペシャルゲストで登場！『お終活3 幸春！人生メモリーズ』完成披露舞台あいさつの様子舞台あいさつの司会進行を務めるのは、本作にも出演するLiLiCo。シリーズもいよいよ3作目を迎えた