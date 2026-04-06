ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａが６日に自身のインスタグラムを更新。イベントでの豪華なオフショットを公開した。４、５日に東京・ＭＵＦＧＳＴＡＤＩＵＭ（国立競技場）でＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ主催のライブイベントが開催され、２日目に音楽ユニット・ＹＯＡＳＯＢＩが登場した。「国立二日目！ＹＯＡＳＯＢＩまじ素晴らしいライブだった。一緒に出来て刺激をたくさんもらいました！この音楽