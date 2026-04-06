超党派の「国民会議」は6日、実務者による会合を開催し、「給付付き税額控除」をめぐる制度設計について議論しました。出席者からは「簡易型での導入も含めた検討を進めるべき」との意見が出されたということです。きょう行われた「国民会議」の実務者会議で、出席者は世帯ごとに税や社会保険料の負担率が異なっている現状を踏まえ、「給付付き税額控除」の導入に向けた論点について意見を交わしました。自民党小野寺五典